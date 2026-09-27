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27 сентября, 14:11

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Times of India: число погибших из-за ливней и наводнений на севере Индии достигло 56

Число погибших из-за ливней и наводнений на севере Индии достигло 56 человек

Фото: AP Photo/Anupam Nath

По меньшей мере 56 человек погибли и еще 46 пострадали из-за продолжительных ливней и вызванных ими наводнений в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Times of India.

Как сообщил уполномоченный по вопросам помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС штата Хришикеш Бхаскар Яшоду, в регионе повреждено более 1 тысячи построек.

Одновременно из-за сильных осадков уровень воды в Ганге в городе Ришикеш поднялся выше предупредительной отметки, сообщает CNBC-TV18. Власти призвали жителей и посетителей города не приближаться к берегам реки.

Тем временем на Бангкок обрушилось свыше 300 миллиметров осадков, от наводнений пострадали 52 тысячи домохозяйств. Каналы вышли из берегов, потоки воды разлились по улицам и частично или полностью парализовали несколько десятков магистралей. Губернатор Чатчат Ситтипхан объявил зоной бедствия всю столицу. В ряде школ развернули пункты временного размещения, где укрываются около 4,9 тысячи человек.

В связи с этим все школы, подчиняющиеся городской администрации, 28 сентября закроют. Жителям подтопленных кварталов напомнили об инфекционных рисках из-за стоячей воды и грязи.

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