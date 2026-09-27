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27 сентября, 11:02

Происшествия

Школы Бангкока закроют 28 сентября из-за наводнения

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Все школы, находящиеся в ведении администрации Бангкока, временно закроют 28 сентября из-за наводнения в некоторых районах столицы Таиланда. Решение принято на фоне сильных ливней, которые привели к затоплению улиц и магистралей города, сообщили власти.

В ряде школ власти организовали пункты временного размещения. Сейчас там находятся около 4,9 тысячи человек.

С 24 сентября в Бангкоке выпало более 300 миллиметров осадков, стихия затронула 52 тысячи домохозяйств. Некоторые городские каналы переполнились, а вода вышла на улицы и частично или полностью затопила несколько десятков магистралей. Губернатор Бангкока Чатчат Ситтипхан распорядился расширить режим зоны стихийного бедствия на всю территорию столицы.

Власти предупредили жителей затопленных районов об угрозе распространения инфекций из-за застоя дождевой воды и антисанитарии. В частности, речь идет об острых кишечных инфекциях, малярии, лихорадке денге, лептоспирозе и мелиоидозе. Жителям рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду, употреблять термически обработанную пищу, использовать резиновые сапоги и репелленты, а также регулярно мыть руки с мылом.

При этом в воскресенье, 27 сентября интенсивность дождей в Бангкоке заметно снизилась. Область низкого давления, вызвавшая ливни, сместилась на северо-запад от города, а губернатор сообщил о стабилизации обстановки и снижении уровня воды в некоторых районах.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туристы в Бангкоке находятся в безопасности, несмотря на сильные ливни. Непогоду они пережидают в отелях, торговых центрах и массажных салонах, а на дорогу до аэропортов и вокзалов рекомендовано закладывать больше времени.

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