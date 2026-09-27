Не менее 27 человек погибли из-за стрельбы в двух заведениях в ЮАР

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Сразу две стрельбы произошли в Южно-Африканской Республике (ЮАР), в результате которых погибли не менее 27 человек. Об этом сообщила южноафриканская полиция.

Один инцидент произошел в таверне рядом с Йоханнесбургом, второй – в развлекательном заведении в пригороде Кейптауна.

В поселке Ведела неизвестные, предположительно, вечером 26 сентября приехали в таверну в поисках ее владельцев. В результате стрельбы погибли 17 человек, еще несколько получили ранения. Полиция провинции Гаутенг разыскивает восемь вооруженных подозреваемых, мотив нападения пока неизвестен.

В пригороде Кейптауна стрельба произошла ночью в неназванном развлекательном заведении. Погибли 10 человек, еще 11 получили ранения. Подозреваемых пока не задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Амстердаме на террасе кафе неизвестный открыл огонь. ЧП произошло около 15:05 по местному времени. Жертвой стал сотрудник тюремного комплекса Заанстад.

Стрелявшего задержали, но ни его личность, ни причины поступка пока не раскрываются. Свидетели заявили, что мужчина избавился от оружия, бросив его в воду, однако полиция эти данные не подтверждает. Набережную оцепили и обследуют, из-за чего паромы от Центрального вокзала временно причаливают в другом месте.