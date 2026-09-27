Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 10:47

Происшествия

Не менее 27 человек погибли из-за стрельбы в двух заведениях в ЮАР

Фото: depositphotos/Emevil

Сразу две стрельбы произошли в Южно-Африканской Республике (ЮАР), в результате которых погибли не менее 27 человек. Об этом сообщила южноафриканская полиция.

Один инцидент произошел в таверне рядом с Йоханнесбургом, второй – в развлекательном заведении в пригороде Кейптауна.

В поселке Ведела неизвестные, предположительно, вечером 26 сентября приехали в таверну в поисках ее владельцев. В результате стрельбы погибли 17 человек, еще несколько получили ранения. Полиция провинции Гаутенг разыскивает восемь вооруженных подозреваемых, мотив нападения пока неизвестен.

В пригороде Кейптауна стрельба произошла ночью в неназванном развлекательном заведении. Погибли 10 человек, еще 11 получили ранения. Подозреваемых пока не задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Амстердаме на террасе кафе неизвестный открыл огонь. ЧП произошло около 15:05 по местному времени. Жертвой стал сотрудник тюремного комплекса Заанстад.

Стрелявшего задержали, но ни его личность, ни причины поступка пока не раскрываются. Свидетели заявили, что мужчина избавился от оружия, бросив его в воду, однако полиция эти данные не подтверждает. Набережную оцепили и обследуют, из-за чего паромы от Центрального вокзала временно причаливают в другом месте.

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика