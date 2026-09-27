Белоруссия и Армения стали самыми бюджетными направлениями для поездок в октябре

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Белоруссия и Армения возглавили рейтинг зарубежных стран для недорогих путешествий в октябре 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Самым доступным городом оказался Гомель, куда перелет в среднем стоит 9 770 рублей, а ночь в гостинице – 8 960 рублей. Поездка в Брест обойдется в 10 900 рублей за билет и 10 460 рублей за проживание, в Минск – в 13 680 и 12 200 рублей соответственно.

В Армении дешевле всего отправиться в Гюмри: перелет оценивается в 16 570 рублей, размещение – в 9 890 рублей за ночь. Для поездки в Ереван потребуется 19 620 рублей на билет и 14 370 рублей на гостиницу.

В десятку бюджетных направлений также вошли Абхазия, Грузия и Турция. Перелет в Сухум стоит в среднем 16 610 рублей, ночь в отеле – 8 600 рублей. Поездка в Батуми обойдется в 19 160 рублей за билет и 9 900 рублей за ночь.

Среди турецких направлений в исследовании отмечены Стамбул и Анкара. Перелет в них стоит 20 460 и 20 640 рублей соответственно, а проживание – 14 730 и 12 400 рублей за ночь.

Замыкает десятку зарубежных направлений Костанай. Несмотря на перелет за 21 130 рублей, гостиница в городе обходится дешевле всего среди проанализированных зарубежных направлений – 5 090 рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай прорабатывают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Пилотный проект могут реализовать в Благовещенске. Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.