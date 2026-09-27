Мировой рекорд по прыжкам со скакалкой установили 1018 участниц в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Администрация города Махачкалы"

В Махачкале мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой среди женщин установили 1018 девочек, девушек и женщин. Об этом сообщили в администрации города.

Акция прошла на центральной площади Махачкалы и была приурочена к 169-летию со дня основания города. Результат зафиксировал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов.

Предыдущий мировой рекорд установили 23 марта 2018 года в Мумбае. Тогда одновременно прыгали через скакалку 365 сотрудниц одной из больниц Индии, причем упражнение продолжалось в течение 2 минут.

Ранее спортсмен-экстремал Сергей Бойцов установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с воздушного аэростата. Россиянин совершив прыжок с высоты 11 551 метра в предгорьях Алтая.

В свободном падении его скорость превысила 500 километров в час. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат.