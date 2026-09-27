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27 сентября, 15:33

Происшествия

Таиланд объявил 28 и 29 сентября выходными в Бангкоке из-за наводнения

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Правительство Таиланда объявило 28 и 29 сентября специальными выходными днями в Бангкоке и трех соседних провинциях из-за наводнения, вызванного ливневыми дождями. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Лалида Пхрытвиваттана.

Мера распространяется на Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. По словам представительницы кабмина, затопление транспортных артерий осложняет передвижение граждан, поэтому власти решили объявить дополнительные выходные.

При этом решение носит рекомендательный характер. Государственные организации и предприятия, а также частные компании должны самостоятельно определить, есть ли необходимость сделать эти дни нерабочими. Государственные учреждения при этом продолжат оказывать услуги через онлайн-каналы в обычном режиме.

Ранее на Бангкок обрушилось свыше 300 миллиметров осадков, от наводнений пострадали 52 тысячи домохозяйств. Каналы вышли из берегов, потоки воды разлились по улицам и частично или полностью парализовали несколько десятков магистралей. Губернатор Чатчат Ситтипхан объявил зоной бедствия всю столицу. В связи с этим все школы, подчиняющиеся городской администрации, 28 сентября закроют.

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