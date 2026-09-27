Собянин: образовательный комплекс построят в районе Коммунарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Коммунарке построили крупный образовательный комплекс и начали возводить еще один. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Комплекс "Эклектика", который расположен на проспекте Куприна, открылся 1 сентября. Он рассчитан на 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада.

Одна из главных особенностей нового здания – уличный кинотеатр. Экраном служат специальные выступы фасада, напоминающие старинный киноаппарат. Смотреть фильмы смогут не только ученики и дошкольники, но и все жители района.

Внутри, помимо учебных кабинетов и групп детского сада, оборудовали спортивный зал с гимнастической зоной, физкультурный и музыкальный залы, кулинариум, медиатеку и многофункциональное многосветное пространство.

Еще один образовательный комплекс возводится в квартале 226. Он сможет принять 1 600 школьников и 350 малышей. Для каждой возрастной группы предусмотрено индивидуальное оформление интерьеров.

В здании появятся учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческие мастерские, кулинариум, помещения для работы с деревом и металлом, бассейн, музыкальный и спортивные залы. Центральным элементом станет многофункциональное многосветное пространство, которое можно будет использовать как концертную площадку, зал для общешкольных собраний и место для общения.

Рядом со зданием разместят два уличных амфитеатра, сад-огород, игровые зоны, а также спортивное ядро с уличными тренажерами и полями для командных игр. После занятий ядро будет открыто и для простых горожан.

Завершить строительство планируется в 2029 году. Всего в Коммунарке с начала 2026 года построили и ввели в эксплуатацию уже пять объектов образования.

Ранее в Коммунарке построили детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже открыты 8 детсадов и 4 школы. Новое дошкольное учреждение сможет принять 350 воспитанников.

