Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия и Китай прорабатывают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Пилотный проект могут реализовать в Благовещенске. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он подчеркнул, что сейчас инициатива находится на стадии обсуждения. Переговорный процесс идет активно и обсуждения уже ведутся.

Также отмечается, что в начале сентября Владимир Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотного транспорта.

Ранее стало известно, что в РФ разработают требования к беспилотным автомобилям. Разработкой требований будут заниматься Минпромторг, МВД и институт НАМИ. Результаты должны быть представлены в 2026 году.