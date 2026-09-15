Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:29

Транспорт

Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия и Китай прорабатывают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Пилотный проект могут реализовать в Благовещенске. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он подчеркнул, что сейчас инициатива находится на стадии обсуждения. Переговорный процесс идет активно и обсуждения уже ведутся.

Также отмечается, что в начале сентября Владимир Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотного транспорта.

Ранее стало известно, что в РФ разработают требования к беспилотным автомобилям. Разработкой требований будут заниматься Минпромторг, МВД и институт НАМИ. Результаты должны быть представлены в 2026 году.

Читайте также


транспорттехнологии

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика