01:29Транспорт
Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников
Фото: depositphotos/denisismagilov
Россия и Китай прорабатывают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Пилотный проект могут реализовать в Благовещенске. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Он подчеркнул, что сейчас инициатива находится на стадии обсуждения. Переговорный процесс идет активно и обсуждения уже ведутся.
Также отмечается, что в начале сентября Владимир Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотного транспорта.
Ранее стало известно, что в РФ разработают требования к беспилотным автомобилям. Разработкой требований будут заниматься Минпромторг, МВД и институт НАМИ. Результаты должны быть представлены в 2026 году.