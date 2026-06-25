Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:28

Транспорт

Минтранс РФ определил ответственных при ДТП с беспилотными автомобилями

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Ответственность за ДТП с участием беспилотных автомобилей будет определяться исходя из причины аварии, сообщили в Минтрансе России.

Уточняется, что проект федерального закона о беспилотных транспортных средствах предусматривает четкую систему распределения ответственности. При этом базовая конструкция документа предполагает, что вред потерпевшему возмещает владелец беспилотного транспортного средства.

Например, если авария произошла из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения ПДД беспилотным авто, то ответственным за это считается изготовитель и разработчик.

Если такая машина передвигалась за пределами разрешенной среды, без обязательных обновлений, либо ДТП произошло из-за несанкционированного вмешательства или нарушения правил эксплуатации, то отвечает владелец или эксплуатант.

Если же проблема возникла после некачественного обслуживания или ремонта, то ответственность лежит на сервисном центре, а если вред связан с дистанционной поддержкой, то на операторе дистанционной поддержки. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.

"Считаем важным признать высокоавтоматизированные транспортные средства полноправными участниками дорожного движения и закрепить для них соответствующие требования", – приводят в министерстве слова замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

Ранее Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые – для беспилотных машин. Введение специальных номеров позволит другим участникам движения легко распознавать беспилотный транспорт на дороге. Соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Читайте также


транспортавто

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика