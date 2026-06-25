Минтранс РФ определил ответственных при ДТП с беспилотными автомобилями

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Ответственность за ДТП с участием беспилотных автомобилей будет определяться исходя из причины аварии, сообщили в Минтрансе России.

Уточняется, что проект федерального закона о беспилотных транспортных средствах предусматривает четкую систему распределения ответственности. При этом базовая конструкция документа предполагает, что вред потерпевшему возмещает владелец беспилотного транспортного средства.

Например, если авария произошла из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения ПДД беспилотным авто, то ответственным за это считается изготовитель и разработчик.

Если такая машина передвигалась за пределами разрешенной среды, без обязательных обновлений, либо ДТП произошло из-за несанкционированного вмешательства или нарушения правил эксплуатации, то отвечает владелец или эксплуатант.

Если же проблема возникла после некачественного обслуживания или ремонта, то ответственность лежит на сервисном центре, а если вред связан с дистанционной поддержкой, то на операторе дистанционной поддержки. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.

"Считаем важным признать высокоавтоматизированные транспортные средства полноправными участниками дорожного движения и закрепить для них соответствующие требования", – приводят в министерстве слова замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

Ранее Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые – для беспилотных машин. Введение специальных номеров позволит другим участникам движения легко распознавать беспилотный транспорт на дороге. Соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

