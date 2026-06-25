Глеб Калюжный вернулся к своей роли в продолжении сериала "Трудная"

Фото: телеграм-канал "КИОН"

Актер Глеб Калюжный вернулся к роли Макса Плетнева в продолжении сериала "Трудная". Также к проекту вновь присоединилась актриса Кира Медведева, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу портала "КИОН".

Съемки нового сезона стартовали в Твери. Режиссером и автором сценария, как и в случае с первым сезоном, выступила Оксана Барковская.

Участие в проекте, помимо Калюжного и Медведевой, приняли Аристарх Венес, Виктория Корлякова, Анастасия Семина, Артем Давыдов, Василиса Немцова, Максим Табарчук, Дарья Щербакова, Василий Симонов, Алена Гончарова, Владислав Ситдиков, Ангелина Тихонова, Владислав Дунаев, Ярослав Белянинов, Стефания Аренина и Алексей Малышев.

Согласно сюжету, в новых сериях Влада продолжит бороться за новую жизнь и поддерживать девушек в центре "Сестренки". Но все усложнится из-за исчезновения ее давней знакомой Елены Шиловой. Героиня окажется в опасном расследовании, за которым скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами.

По словам Медведевой, новый сезон показывает, что в жизни не стоит расслабляться и думать, что все точно будет хорошо. Необходимо не забывать о внутреннем контроле и работе над собой.

Барковская, в свою очередь, обратила внимание на то, что герои повзрослели. Их взгляды на себя и на происходящее стали глубже, они стали осознаннее и мудрее. Кроме того, Калюжный добавил, что новый сезон затронет важные социальные вопросы.

"Проект будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно", – заключил он.

В начале марта прошлого года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. Как выяснили журналисты, во время осеннего призыва в 2024 году актер не явился на сборный пункт. При этом оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки у него не было.

Сам Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы в армии. В конце мая 2025 года он отправился служить.

Ровно через год, 26 мая, его служба завершилась. Актера встретили мама и коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин.