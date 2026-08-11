Роспотребнадзор проверит продажу БАДов для похудения с сибутрамином

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Роспотребнадзор проводит проверки после сообщений о продаже на маркетплейсах незарегистрированных препаратов для снижения веса с сибутрамином. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о средствах Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве отметили, что они отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

Роспотребнадзор также направил в Ассоциацию компаний интернет-торговли обращение с просьбой принять срочные меры по изъятию продукции из обращения. Гражданам рекомендовали перед покупкой проверять наличие свидетельства о государственной регистрации.

Ранее на российских торговых площадках обнаружили БАДы для похудения с сибутрамином в дозировках, которые в 2–3 раза превышают максимально допустимые. Такие средства могут вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем.

Один из препаратов, Supressa Fast Metabolism, приняла 15-летняя девочка из Воронежа. После этого у нее появились галлюцинации, потребовалась помощь психиатра. По имеющимся данным, средства продаются под видом зарубежных брендов, а их поставки осуществляются через продавцов из Казахстана.