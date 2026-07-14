Роспотребнадзор пресек продажу средства для похудения Retatrutide

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Роспотребнадзор пресек незаконную реализацию через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide, сообщила пресс-служба ведомства.

Средство позиционируется как косметическое для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", однако оно не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицировано.

Надзорное ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на продукцию недействительными, уточняя, что такие препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных средств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья покупателей.

Кроме того, в целях предотвращения распространения товара ведомство отправило письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия участниками рынка мер по изъятию продукции из обращения.

Ранее Роспотребнадзор выявил на маркетплейсах французский крем La Roche-Posay, который может содержать канцероген бензол. Ведомство направило письмо в АКИТ и потребовало предупредить продавцов о недопустимости продажи товара, который создает риски для здоровья потребителей и не соответствует требованиям законов.