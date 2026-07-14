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14 июля, 10:46

Экономика

ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке

Фото: depositphotos/minervastock

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесли предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что они работают в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

"Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо", – говорится в сообщении.

Изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным. В частности, в Кировской области предупреждения направили ООО "Чепецкнефтепродукт", ООО "Лузская нефтебаза" и ООО "Кильмезьнефтепродукт" из-за цен на топливо на АЗС под брендом "Движение".

Проблемы на топливном рынке возникли в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производства и пытаются насытить внутренний рынок.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с топливом, сообщал, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные проблемы на заправках связаны с корректировкой логистики.

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