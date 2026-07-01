Новак: внутренний рынок России полностью обеспечен топливом

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Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях. Об этом на Финансовом конгрессе заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, отдельные случаи дефицита связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтеперерабатывающих заводов на нефтебазы и автозаправочные станции. Эти проблемы, отметил вице-премьер, устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями.

Кроме того, Новак сообщил, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции. Однако на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв.

"(Текущий разрыв. – Прим. ред.) – это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объеме", – сказал Новак.

Также вице-премьер выразил надежду, что влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию будет минимальным и позволит сохранить рост цен в пределах официального прогноза Минэкономразвития – 5,2% по итогам 2026 года.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование внутреннего рынка топлива. В рамках решения будет введен механизм акцизного налогообложения бензина, полученного смешением прямогонного сырья с компонентами.

Для НПЗ, заключивших соглашения о модернизации, продлили срок ввода оборудования до конца 2026 года с увеличением минимального порога инвестиций до 100 миллиардов рублей. Также для бензина из стран ЕАЭС установлен коэффициент 0,9. Для топлива из других государств механизм расчета будет определяться ФАС на основе индийского рынка и затрат на доставку.

