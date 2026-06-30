Минпромторг не выявил системных обращений из-за отсутствия топлива у ретейлеров

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Минпромторг РФ не фиксирует системных обращений от ретейлеров на отсутствие достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров", – отметило ведомство.

В Минпромторге также подчеркнули, что задачей ведомства является обеспечение доступности продуктов для граждан. Поэтому в случае возникновения каких-либо проблем с топливом для транспорта ретейла будут приняты все необходимые меры. Кроме того, министерство находится в постоянном контакте с отраслью.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка. Это будет нацелено на то, чтобы "сбить ажиотажный спрос".

