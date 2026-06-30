Песков назвал возможный импорт нефтепродуктов шагом к стабилизации топливного рынка РФ

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Возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Это будет нацелено на то, чтобы "сбить ажиотажный спрос", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, РФ ведет контакты с другими странами по вопросу импорта, однако политик не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

"Если будут достигнуты договоренности (на поставки топлива в Россию. – Прим. ред.) по приемлемым ценам, то это будет происходить", – подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что совещания, на которых обсуждаются меры по стабилизации топливного рынка, проходят каждый день. Пескова также спросили, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до "Евро-2" в целях насыщения рынка.

"Вы знаете, что президент в воскресенье (28 июня 2026 года. – Прим. ред.) проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявления президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с (вице-премьером РФ Александром. – Прим. ред.) Новаком", – ответил он.

Песков добавил, что Новак в ручном режиме ежедневно занимается этими вопросами. Однако за деталями он порекомендовал обращаться в правительство РФ и аппарат вице-премьера.

Проблемы с топливом в РФ начались в конце мая 2026 года, в связи с чем кабмин взял ситуацию на особый контроль. В свою очередь, Путин заявлял о необходимости дополнительных мер, чтобы стабильно снабжать топливом граждан, бизнес и социально значимые организации.

Нефтяные компании России уже приступили к реализации шагов по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом. Новак также поручил регионам РФ сосредоточить усилия на эффективном использовании топливных ресурсов.