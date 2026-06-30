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30 июня, 11:59

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"Коммерсант": таксисты в РФ стали реже выходить на работу из-за дефицита бензина

Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом

Фото: depositphotos/doomu

Таксисты в России стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей рынка.

Гендиректор одного из таксопарков Дмитрий Назаров заявил, что отток таксистов с недавних пор увеличился на 20%. В свою очередь, глава другого таксопарка Михаил Манхаев подчеркнул, что отток водителей такси составил 5–10%.

Об уменьшении в российских регионах таксистов, готовых выходить на линии, сообщили и в сервисах заказа авто. Кроме того, стало известно, что некоторые водители если и соглашаются работать, то стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города.

Снизились на 3% и расходы граждан РФ на такси, каршеринг и аренду машин, о чем указали в сервисе "Сбер Индекс", сославшись на статистику за период с 22 по 28 июня. При этом средние цены на поездки не изменились, уточнил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. По его словам, это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения.

Проблемы с топливом в России стали фиксироваться в конце мая. Правительство РФ держит данную ситуацию на особом контроле. В свою очередь, Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для стабильного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

На фоне этого нефтяные компании в РФ начали предпринимать меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом. Благодаря этому в стране удалось сформировать достаточный объем запаса топлива. Тем не менее сейчас продолжается перестройка логистики.

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

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