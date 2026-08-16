Мужчина погиб в результате ночной атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

83-летний мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотников в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

По его словам, БПЛА рухнул на территорию частного дома. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В Подольске повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".

В Домодедове повреждения получили несколько жилых домов: в одном загорелся балкон, а в других повреждены стена и окна. Также оказались повреждены два частных дома и крыша торгового центра.

В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ разрушена баня.

Московская область в ночь на 16 августа подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили 187 дронов в 10 городских округах.

В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузовика, у которого выявили ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча. Угрозы их жизни нет, всем оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в Подольске из-за попадания БПЛА загорелся склад компании Wildberries в индустриальном парке "Коледино". Сотрудников успели эвакуировать, никто из них не пострадал. Помимо этого, в Домодедове воспламенился склад с лекарствами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Повреждения также зафиксированы в Кашире, где было повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске повреждены отдельные сооружения промобъекта. По предварительной информации, никто не пострадал.

