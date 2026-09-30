Постпред РФ Ульянов ответил на слова президента Австрии, назвавшего Россию "карликом"

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Постпред РФ Михаил Ульянов поинтересовался, как президент Австрии Александр Ван дер Беллен охарактеризовал бы собственную страну, если считает Россию "карликом". Об этом он заявил после выступления австрийского лидера в соцсети X.

Ван дер Беллен ранее заявил во дворце Хофбург, что Россия ведет себя как гигант, хотя является "карликом". Высказывание австрийского президента вызвало критику в соцсетях: пользователи указывали на его оторванность от реальности и публиковали в комментариях карту.

Российский постпред добавил, что публичным деятелям следует внимательнее относиться к выбору слов во время выступлений.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила цитатой из Евангелия от Матфея на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Россия должна доказать стремление к миру. Дипломат уточнила, что напоминает об этих словах Вадефулю как члену ХДС, чтобы у него был повод открыть Евангелие.

До этого на полях Генассамблеи ООН прошла незапланированная встреча глав МИД России Сергея Лаврова и Вадефуля. Она состоялась по инициативе немецкой стороны, началась с рукопожатия и продлилась чуть более 20 минут в закрытом формате.