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30 сентября, 19:08

В мире

РСТ не зафиксировал обращений россиян из-за крысиной лихорадки в Таиланде

Фото: 123RF.com/urfl

Российские туроператоры и страховые компании не получали массовых обращений от туристов в связи с сообщениями о крысиной лихорадке в Таиланде. Об этом РИА Новости рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотни российских туристов и волонтеров могут заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде. По данным источника, россияне отправились в район, пострадавший от наводнения, где обнаружен очаг заболевания.

РСТ, комментируя ситуацию, заявил, что организация продолжает следить за ситуацией в Таиланде и поддерживает связь с участниками туристического рынка.

До этого также распространялась информация о вспышке коронавируса в Таиланде. Сообщалось, что туристы якобы заболевают целыми компаниями, а недельный прирост достигает 15 тысяч случаев. В свою очередь, в АТОР заявили, что всплеска обращений от российских туристов нет, туроператоры и страховщики его не фиксируют, уровень аннуляций держится в пределах обычной сезонной нормы, а отказов от поездок из-за COVID не зафиксировано вовсе.

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