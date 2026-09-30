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Новости

30 сентября, 19:43

Город

На территории Электрозавода провели инвентаризацию артефактов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Девелоперская группа "Эталон" провела инвентаризацию значимых артефактов на территории бывшего Электрозавода в Москве для последующей их интеграции в проект редевелопмента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы провели специальную инвентаризацию совместно с известными москвоведами Александром Усольцевым и Иваном Абашевым", – приводятся в сообщении слова президента группы Юрия Бородина.

По результатам обследования был составлен перечень элементов, которые следует вписать в обновленную локацию. Привлеченные специалисты дали экспертную оценку широкому перечню элементов – от люков до витражей. Обследование продолжается – специалисты изучают техническое состояние построек и необходимые объемы и методы восстановительных работ.

Ранее в Сети появились данные, что архитектурный комплекс оказался под угрозой сноса. Девелопер опроверг эту информацию и указал, что исторические фасады не пострадают при возведении нового технопарка. В частности, застройщик планирует сохранить входную группу и фасады зданий, сформировавших облик района.

Бородин указывал, что специалисты планируют сохранить как можно больше основных оригинальных деталей. Однако застройщику придется разобрать отдельные сооружения, состояние которых не отвечает требованиям безопасности.

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