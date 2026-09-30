HT: раненный на рейсе Flydubai пилот является гражданином Индии

Фото: телеграм-канал SHOT

Пилот авиакомпании Flydubai, пострадавший при нападении второго пилота, оказался гражданином Индии Смитом Маччхаром. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.

По данным издания, Маччхар был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот нанес ему ножевое ранение, после чего была совершена экстренная посадка. Сведений о состоянии пострадавшего пока нет.

Согласно профилю Маччхара в LinkedIn, он работал командиром на самолетах Boeing 737 в Flydubai с июня 2022 года. В компанию он пришел сразу на должность командира воздушного судна.

Самолет авиакомпании Flydubai 30 сентября подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Позже лайнер приземлился в Саудовской Аравии.

По предварительной версии, причиной инцидента стала драка между пилотами – один из них намеревался разбить самолет с пассажирами, а второй вступил с ним в борьбу.

В итоге борт взяли под контроль другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли благополучно посадить самолет. Те два пилота были госпитализированы.

Первоначально СМИ сообщали, что пилоты были гражданами России и Украины. Позже источник заявил, что один из них является подданным Омана, а второй – ОАЭ. Генконсульство РФ в Дубае также подтвердило, что россиян среди пилотов не было.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту был попыткой теракта. В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил смелость и находчивость пассажиров, которые смогли предотвратить крушение борта.