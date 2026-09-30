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30 сентября, 13:41

Происшествия

Пилоты экстренно севшего в Саудовской Аравии борта Flydubai госпитализированы

Фото: 123RF.com/gerain0812

Оба пилота экстренно севшего в аэропорту Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализированы с травмами, сообщило руководство саудовской воздушной гавани, передает телеканал Al-Arabiya.

Капитан и второй пилот находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь. Пассажиры данного судна в настоящий момент находятся в терминале аэропорта Табука. Они в безопасности.

30 сентября самолет, следовавший по маршруту Дубай – Тель-Авив, подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров. Спустя время самолет приземлился в Саудовской Аравии. Причиной случившегося была названа драка пилотов.

Первоначально журналисты указывали, что один пилот был русским, а другой – украинцем. Но впоследствии другой источник заявил, что пилоты – подданные Омана и ОАЭ. В генконсульстве РФ в Дубае подчеркнули, что среди пилотов данного рейса нет россиян. Согласно журналистским данным, виновник инцидента – оманец.

Одна из версий гласит, что второй пилот намеревался захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами, для чего перевел судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Другой пилот начал с ним драку.

Кроме того, одна из пассажирок сообщила, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. Другая женщина, летевшая этим рейсом, рассказала, что во время полета раздавались крики. Когда дверь кабины открыли, там была заметна кровь.

Также отмечалось, что самолет могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израиль расценивает произошедшее как попытку теракта.

Израиль рассмотрит инцидент на борту самолета Flydubai в том числе как теракт

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