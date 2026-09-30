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30 сентября, 14:15

Общество

Карантин по бешенству животных введен в подмосковном Подольске

Фото: depositphotos/art_man

Карантин по бешенству животных введен в Подольске. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства Московской области.

Эпизоотический очаг установлен в границах территории дома 3 на улице Высотной. Неблагополучным пунктом по бешенству признан весь городской округ.

На этой территории запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз. Кроме того, запрещен отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Ранее очаг бешенства животных зарегистрировали в Луховицах. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона утвердило план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания. В перечень вошли установление источника возникновения бешенства, наблюдение за восприимчивыми животными, проведение дезинфекции и вакцинация.

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