30 сентября, 14:15Общество
Карантин по бешенству животных введен в подмосковном Подольске
Фото: depositphotos/art_man
Карантин по бешенству животных введен в Подольске. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства Московской области.
Эпизоотический очаг установлен в границах территории дома 3 на улице Высотной. Неблагополучным пунктом по бешенству признан весь городской округ.
На этой территории запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз. Кроме того, запрещен отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Ранее очаг бешенства животных зарегистрировали в Луховицах. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона утвердило план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания. В перечень вошли установление источника возникновения бешенства, наблюдение за восприимчивыми животными, проведение дезинфекции и вакцинация.
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