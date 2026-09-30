Мотоциклист погиб в ДТП в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде мотоциклист насмерть разбился после столкновения с автомобилем Mercedes. Авария произошла на Георгиевском проспекте, в районе корпуса 1620, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, байкер проехал на красный свет. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее автомобиль сбил пешехода на юго-востоке столицы. Авария произошла на Донецкой улице около дома 19. Предварительно, водитель легковушки совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.