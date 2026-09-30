Госдума утвердила два новых комитета в девятом созыве

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На первом пленарном заседании осенней сессии Госдума утвердила два новых комитета, которые будут работать в девятом созыве.

Речь идет о комитете по уголовному и административному законодательству, а также о комитете по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Первый создан путем разделения прежнего комитета по государственному строительству и законодательству.

Решение принято для снижения нагрузки на объединенный комитет, который ранее курировал широкий спектр вопросов. Правопреемником второй его части стал комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.

В свою очередь, комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту будет контролировать регулирование технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем.

Кандидатуры председателей новых комитетов планируется утвердить в ходе заседания нижней палаты парламента.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека.

После подсчета голосов партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.

Спикером ГД избран Вячеслав Володин. Он стал первым председателем Государственной думы, который возглавляет палату более двух сроков: парламентарий занимал этот пост в седьмом и восьмом созывах.