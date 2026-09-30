Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение временно перекрыто на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, в настоящий момент проехать нельзя по Кремлевской набережной и Боровицкой площади. Интенсивное движение наблюдается в районе перекрытий на Пречистенской набережной, Тверской улице, Новоарбатском мосту, улице Большой Полянке.

Также ранее перекрытия фиксировались на улице Новый Арбат, доме 7, Пушкинской площади и Арбатской площади, доме 1, в районе улицы Знаменки. Сейчас движение там открыто.

Тем временем до 10 июля 2030 года ограничения действуют на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной. Там закрыта одна полоса, проведена переразметка и запрещена парковка. Причиной стали ремонтные работы.

