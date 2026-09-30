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30 сентября, 13:16

Общество

Россиянам стал доступен новый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) стал доступен в России. Об этом рассказал председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко на пресс-конференции фонда в Общественной палате РФ, передает РИА Новости.

Речь идет о препарате "онасемноген абепарвовек" для интратекального введения. СМА является редким наследственным заболеванием, для которого характерно поражение двигательных нейронов спинного мозга. Впоследствии оно приводит к нарастающей мышечной слабости.

Как отметил Ткаченко, доверие общества и Владимира Путина позволило "Кругу добра" сделать доступными самые уникальные и инновационные виды терапии для российских детей.

Ранее ученый-генетик, замдиректора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев на форуме OpenBio заявил, что преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей с 2027 года будет включен в программу обязательного медицинского страхования.

По его словам, предлагаемый метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьи и пары смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий.

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