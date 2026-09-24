Генетический тест для будущих родителей войдет в программу ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей с 2027 года будет включен в программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил ученый-генетик, замдиректора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев на форуме OpenBio, передает РИА Новости.

По словам ученого, этот метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьи и пары смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий.

Лебедев отметил, что программа стартует сразу по всей России на основании приказа министерства здравоохранения. Сейчас профессиональное сообщество медицинских генетиков разрабатывает рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения такого скрининга.

Специалист подчеркнул, что современная медицинская генетика уже оперирует полными геномными данными пациентов. Это позволяет врачам ставить диагнозы наследственных заболеваний, понимать механизмы их возникновения и наследования в семье, а главное – предотвращать рождение ребенка с генетическими хромосомными отклонениями.

Современные достижения в области медицинской генетики и молекулярных технологий анализа генома позволяют решать эти вопросы еще до рождения ребенка, даже до планирования беременности, добавил Лебедев.

Ранее Минздрав России пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердил новый порядок, который уже вступил в силу. Документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения.

