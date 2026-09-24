Осенний этап Кубка столицы по спортивной орнитологии пройдет в "Лосином острове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Осенний этап 30-го Кубка столицы по спортивной орнитологии "Осень-2026" пройдет в национальном парке "Лосиный остров" 26 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Соревнования организуют столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды и некоммерческое партнерство "Птицы и люди". Традиционно они проходят осенью и весной. Формат сочетает научный и интерактивный элементы – участники определяют виды птиц, обитающих на зеленых территориях города. Некоторые пернатые занесены в Красную книгу Москвы и Красную книгу России.

Предстоящий кубок будет юбилейным, он пройдет уже в 30-й раз. За время существования турнира его проводили в природно-исторических парках "Москворецкий", "Измайлово", "Битцевский лес", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Кузьминки-Люблино". Всего участники обнаружили 79 видов птиц, 43 из которых находятся в Красной книге Москвы.

Участниками могут стать все желающие. Им необходимо собраться в 09:15 у экоцентра "Красная сосна" по адресу улица 12-я линия Красной Сосны, дом 28. Сам турнир стартует в 10:00. Регистрироваться заранее не нужно.

С собой можно взять фотоаппарат или бинокль, ручку или карандаш для записей, сухой паек и теплые напитки. Одежду лучше выбирать исходя из погоды – кубок проходит даже во время дождя.

С 11:00 до 15:00 на площадке также состоится эколого-просветительская программа, посвященная птицам. В нее войдут экологические игры и викторины, научные мастер-классы, лекции, творческие занятия, рассказ о профессии орнитолога, рисование. Также для гостей выступит музыкальный коллектив.

Победителями станут те, кто за 4 часа сфотографирует и правильно определит больше всего видов пернатых. Результаты загружаются на сайт в течение трех суток после завершения соревнований. Там же есть регламент и дополнительная информация о турнире. Работы проверит экспертное жюри из профессиональных зоологов-орнитологов.

Всего будет 3 номинации. "Знатоки" и "Новички" – для команд от 2 до 5 человек, в каждой из которых один участник обязательно должен быть старше 18 лет. В индивидуальной номинации "Солисты" могут участвовать только взрослые.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что снегири массово прилетят в Москву в конце октября – начале ноября, когда наступят устойчивые холода. Он пояснил, что ближе к зиме им начинает не хватать еды в хвойных лесах, поэтому они перебираются ближе к людям.

Свиристели прилетят в Москву на следующей неделе



