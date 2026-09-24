Nestle не выявила несоответствий после проверки детской смеси Nestogen

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Компания "Нестле Россия" провела дополнительную проверку детской смеси Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора по Москве и не выявила нарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Результаты дополнительных лабораторных испытаний подтвердили полное соответствие продукта декларируемым значениям, заявленным в маркировке на упаковке продукта. Продукция Nestogen в РФ безопасна для употребления", – говорится в сообщении.

Компания также направила в Роспотребнадзор возражение с результатами проверки. Регулятор с новыми требованиями или дополнительной информацией больше не обращался.

В Nestle подчеркнули, что детские смеси Nestogen произведены в полном соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов качества и пищевой безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что в детских смесях Nestogen содержание некоторых жирных кислот оказалось до 9 раз выше указанной нормы. Это может привести к недостатку у ребенка веществ, необходимых для роста и развития.

В связи с этим Роспотребнадзор объявил "Нестле Россия" предостережение и потребовал усилить контроль за продукцией. Отмечалось, что за нарушение требований техрегламентов компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей.