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24 сентября, 16:17

Шоу-бизнес

Актер Кологривый заявил, что развелся с женой

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Российский актер Никита Кологривый в шоу "Есть вопросики" подтвердил расставание с супругой Александриной Питиримовой.

Артист подчеркнул, что сохранил с бывшей женой теплые отношения ради дочери. Сейчас главным приоритетом для него остаются семья и воспитание ребенка, а новые отношения Кологривый не планирует.

В разговоре артист также затронул тему ревности. По его словам, мужчина должен быть "максимальным собственником" в отношениях.

"Я бы, если б не ревностно относился к своей профессии, я бы ее раздал остальным артистам. Так же, как моя женщина", – сказал он.

При этом Кологривый скептически оценил верность в современных отношениях. Он выразил уверенность в том, что изменяют все, и подчеркнул, что после того, как к нему пришла популярность, видел много фальшивых отношений.

Кроме того, артист посетовал на исчезновение "рыцарской" культуры ухаживаний. Он признался, что скучает по временам, когда ради женщин совершали поступки.

"Раньше лазили по заборам, срывали розы, меня кусали за задницу собаки – всякая тема была. А сейчас достаточно заказать бизнес-такси или напомнить, что ты – Никита Кологривый, знаменитость. Считаю, что так не должно быть", – заявил он.

Ранее стало известно, что мировой судья судебного участка № 177 района Раменки получил исковое заявление от актрисы Зои Бербер о расторжении брака с актером Максимом Белбородовым. При этом дата рассмотрения иска пока не назначена.

Сам Белбородов опроверг информацию о разводе. Он заявил, что у них с Бербер все в порядке. Замуж за своего коллегу артистка вышла 2024 году, у пары есть сын.

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