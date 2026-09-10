Бывший глава Минэкономразвития РФ Улюкаев развелся с женой

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев через мировой суд расторг брак со своей женой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Это был второй брак экс-министра. Пара воспитывала двоих детей – сына Алексея и дочь Александру. Причины расторжения брака не раскрываются.

Ранее супруга рэпера Леши Свика (настоящее имя – Алексей Норкитович. – Прим. ред.) Ксения Ткачева подала на развод. Однако документ оставили без движения, поскольку суд дал паре время на примирение. Сам музыкант не стал комментировать ситуацию.

Свик и Ткачева поженились в 2022 году, вскоре у них родилась дочь Эмилия. Тогда же жена артиста узнала об измене мужа и подала на развод. Позднее пара несколько раз сходилась и расставалась.

