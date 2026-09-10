На Москве 24 стартует новое тревел-шоу

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Новая информационно-развлекательная программа "Москва и окрестности" выйдет в эфир 13 сентября на телеканале Москва 24.

Ведущими проекта стали Евгения Вайс и Яна Добрыденко. Девушки будут исследовать город и область на велосипедах, самокатах и общественном транспорте, а из снаряжения у них будут только смартфоны для фиксации маршрутов. Героини программы одинаково уверенно чувствуют себя на сапборде, скейте и верхом на лошади.

"Мы уже давно насмотрелись, как классно отдыхается в других странах, и теперь переводим фокус на Москву и ее окрестности", – поделилась Добрыденко.

По словам Вайс, каждый выпуск – это мини-путешествие без самолетов, где ведущие оказываются в роли туристов в родном городе.

"Мы сворачиваем в нетипичные места: лепим из глины в Звенигороде, гоняем на картинге в ЗИЛе, гуляем по тихим улочкам и ищем те самые "окрестности", которые в часе езды от дома, а ощущение – будто приехал в другую страну", – рассказала она.

В первых выпусках ведущие посетят парк Покровское-Стрешнево, городок писателей Переделкино и один из старейших городов Подмосковья – Звенигород.

Посмотреть программу "Москва и окрестности" можно на телеканале Москва 24 по воскресеньям в 16:30.

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