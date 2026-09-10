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10 сентября, 18:57

Спорт

Защитник московского ФК ЦСКА Гайич пропустит около трех месяцев из-за травмы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Милан Гайич пропустит около трех месяцев из-за травмы, полученной в матче третьего тура группового этапа "Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России с "Ростовом". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Игра прошла 1 сентября и завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:2. Гайич был заменен уже на 10-й минуте игры.

В клубе сообщили, что по результатам обследования с учетом локализации и степени повреждения принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы. Операция запланирована на следующей неделе. Ориентировочный срок реабилитации футболиста составит около трех месяцев. Такое решение позволит минимизировать риск рецидива.

После семи туров чемпионата России ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Иван Обляков. У хозяев отличился Александр Соболев.

Из-за дисквалификации в игре не участвовал защитник "Зенита" Игорь Дивеев. Он получил красную карточку в матче шестого тура против воронежского "Факела".

В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин", а "Зенит" на своем поле сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 12 сентября.

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