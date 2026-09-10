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10 сентября, 19:04

Общество

Глава Минобрнауки заявил о росте популярности высшего образования в России и мире

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Все больше людей в разных странах стремятся получить высшее образование, и Россия следует этой общемировой тенденции. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на открытии учебного года для первокурсников Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, передает ТАСС.

По словам министра, высшее образование на протяжении последних десятилетий постепенно становится массовым трендом, его выбирают все больше молодых людей по всему миру. Россия, отметил Фальков, в этом отношении не является исключением.

При этом массовый набор студентов создает для университетов определенные сложности, в частности с сохранением индивидуального подхода к каждому учащемуся. В РНЦХ эту проблему решают за счет системы наставничества, каждый студент уже с первого курса получает персонального наставника.

Ранее сообщалось, что количество поступивших в университеты России превысило миллион человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, специалитет выбрали более 171 тысячи, а магистратуру – свыше 189 тысяч человек. Также Минобрнауки намерено довести число иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч.

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