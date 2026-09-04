Минобрнауки планирует довести число иностранных студентов в вузах РФ до 500 тысяч

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Минобрнауки России намерено нарастить число иностранных студентов в российских вузах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч человек. Об этом ТАСС заявила заместитель главы ведомства Ольга Петрова в ходе сессии Восточного экономического форума .

По ее словам, подобный целевой показатель вполне достижим. Она выразила уверенность, что план будет выполнен.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2026 году число поступивших в российские вузы превысило миллион человек. По программам бакалавриата будут учиться свыше 618 тысяч абитуриентов, специалитета – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек.

При этом в Минобрнауки напомнили, что приемная кампания текущего года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования.