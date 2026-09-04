Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов

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В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Рейсы выполняются согласно расписанию.

При этом в аэропортах Домодедово и Жуковский сохраняются временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.