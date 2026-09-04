04 сентября, 04:12Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Рейсы выполняются согласно расписанию.
При этом в аэропортах Домодедово и Жуковский сохраняются временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.