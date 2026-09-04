Минсельхоз РФ работает над увеличением производства фруктов и ягод

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Минсельхоз России по поручению Владимира Путина работает над наращиванием производства фруктов и ягод, чтобы достичь показателя, заложенного в Доктрине продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В последние годы садоводство демонстрирует устойчивую положительную динамику, отметили в министерстве.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин обратил внимание на нехватку яблок в стране. Приводя пример различий в уровне доходов населения, президент отметил, что стоимость килограмма этих фруктов зависит от региона, и указал на их дефицит в целом по России.

Заявление президента прозвучало в ходе обсуждения разницы уровня жизни и доходов населения в разных регионах. Он привел в пример стоимость килограмма яблок.