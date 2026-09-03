Кот Ларри признался, что хочет поточить когти о гобелен из Байе

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Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри заявил, что изо всех сил сдерживает инстинктивное желание поточить когти о знаменитый гобелен из Байе, который впервые прибыл в Лондон. Об этом он сообщил в ответ на ролик, опубликованный президентом Франции Эммануэлем Макроном в соцсети Х.

"Должен изо всех сил сдерживать себя, чтобы не поточить о него когти", – написал Ларри.

Гобелен из Байе создан в конце XI века и представляет собой вышивку по льняному полотну длиной более 68 метров и высотой около 50 сантиметров. На нем изображена история завоевания Англии нормандцами, включая сцены решающей битвы при Гастингсе в 1066 году.

Считается, что гобелен вышили придворные ткачихи королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя. В июле он впервые в истории покинул Францию и теперь выставлен в экспозиции Британского музея. Посетители смогут увидеть его с сентября 2026 года по июль 2027 года.

Ранее стало известно, что Ларри останется в лондонской резиденции на Даунинг-стрит и не будет жить в новом филиале канцелярии премьер-министра в Манчестере. Причина – технические особенности здания. В отличие от Даунинг-стрит, где Ларри может свободно входить и выходить, в Херон-Хаусе установлены кодовые замки, которыми нельзя управлять лапами.

