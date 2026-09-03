Число погибших при крушении парома у берегов Кипра возросло до 10

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Число погибших при крушении парома у северного побережья Кипра достигло 10. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, чьи слова приводит газета Cyprus Mail.

Он заявил, что тело еще одного человека было извлечено из затонувшего судна и поднято на поверхность.

"После завершения идентификации в соответствии с административными процедурами личность погибшего будет обнародована", – сказал Йылмаз.

Пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул недалеко от Кипра 30 августа. Всего на нем находились 267 человек. Из них 241 был спасен.

На пароме были в том числе 2 россиянки. Одна спасена, другая признана пропавшей.

2 сентября специалисты определили точные координаты парома. Для осмотра судна из Турции был доставлен подводный робот, который может погружаться на глубину до 514 метров и переносить грузы массой до 135 килограммов.

Вместе с тем власти Северного Кипра проверяют версию, согласно которой паром мог столкнуться с каким-то объектом.

Под стражу заключили капитана и 7 членов команды. Окончательный вывод о причинах трагедии будет возможен по результатам анализа записей черных ящиков.

