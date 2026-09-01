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01 сентября, 16:39

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Cyprus Mail: родственники пропавших после крушения парома у Кипра устроили драку с охраной

Родственники пропавших после крушения парома у Кипра устроили драку с береговой охраной

Фото: ТАСС/АР

Родственники 20 пассажиров, пропавших без вести после крушения парома у берегов Кипра, устроили стычку с сотрудниками береговой охраны. Они прорвали охранные ворота у здания турецко-кипрских сил безопасности в новом порту, сообщает издание Cyprus Mail.

По данным журналистов, родственники пропавших уже третий день собираются в порту. Во вторник часть из них направилась к зданию береговой охраны и потребовала от "министра транспорта" Северного Кипра Эрхана Арыклы объяснений по поводу произошедшего.

В ходе стычки сотрудники береговой охраны повалили на землю нескольких мужчин, проникших за ворота учреждения.

Паром "Фило Джет" перевернулся и затонул у берегов Кипра 30 августа. На борту находились 267 человек, 241 пассажира удалось спасти, 8 человек погибли, 20 числятся пропавшими без вести.

Посольство РФ в Турции сообщило, что на борту находились две россиянки. Одна из них спасена, ее жизни ничего не угрожает, вторая признана пропавшей.

После случившегося в Северном Кипре объявили трехдневный траур, капитана и семерых членов экипажа взяли под стражу. Причины катастрофы установят после анализа данных черных ящиков.

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