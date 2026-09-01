Гроза, дождь и сильный ветер накроют Москву вечером 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду прогнозируются в Москве вечером 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ожидается, что непогода продлится с 17:00 до 22:00. В связи с этим горожанам рекомендовано быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом в среду, 2-го числа, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение распространяется на период с 09:00 до 21:00. Днем прогнозируется усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

В целом сентябрь в столице ожидается теплее нормы. Согласно прогнозам синоптиков, температура превысит обычные значения на 0,5–1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 11,9 градуса. При этом осадков может выпасть больше обычного.