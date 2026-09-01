01 сентября, 16:19Транспорт
Производство кроссоверов Tenet Plus L6 началось в Калуге
Фото: ТАСС/Диана Загртдинова
Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Автомобили созданы в рамках стратегического партнерства российского производителя с китайской компанией Defetoo. Флагман Tenet Plus L6 представляет собой среднеразмерный кроссовер с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
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