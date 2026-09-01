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01 сентября, 16:19

Транспорт

Производство кроссоверов Tenet Plus L6 началось в Калуге

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автомобили созданы в рамках стратегического партнерства российского производителя с китайской компанией Defetoo. Флагман Tenet Plus L6 представляет собой среднеразмерный кроссовер с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее компания "АвтоВАЗ" начала продажи обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник получил несколько важных изменений – от нового мотора до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя.

Всего доступно 4 комплектации: "Классик" (от 1,2 миллиона рублей), "Драйв" (от 1,3 миллиона), "Урбан" (от 1,35 миллиона), "Черная серия" (от 1,37 миллиона).

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