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В аэропорту Внуково сняли полетные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет самолеты. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, через некоторое время ограничения были сняты, а затем – снова введены.

Аналогичные меры также действовали в Домодедово. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

