01 сентября, 16:30Транспорт
В аэропорту Внуково сняли полетные ограничения
Фото: Москва 24
В аэропорту Внуково сняли полетные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет самолеты. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, через некоторое время ограничения были сняты, а затем – снова введены.
Аналогичные меры также действовали в Домодедово. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.