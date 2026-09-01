01 сентября, 15:15Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Они связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее аэропорт уже переходил на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами, однако через некоторое время эти ограничения были сняты.
Кроме того, аналогичные меры действовали и в Домодедово. Позднее ограничения тоже отменили.