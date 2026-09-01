Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Внуково перешел на обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Они связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аэропорт уже переходил на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами, однако через некоторое время эти ограничения были сняты.

Кроме того, аналогичные меры действовали и в Домодедово. Позднее ограничения тоже отменили.