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01 сентября, 15:16

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Директор музыкальной школы Луганска отметил роль Москвы в открытии корпуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Луганске начал работу новый корпус детской музыкальной школы, построенный при содействии столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор учреждения Александр Демченко.

По его словам, специалисты из Москвы возвели здание в кратчайшие сроки. Они создали там восемь больших кабинетов и актовый зал, оснащенный новейшей техникой. В настоящий момент совместно с подрядной организацией завершается наладка оборудования и адаптация помещений к учебному процессу. Демченко подчеркнул, что это знаковое событие для города, и поблагодарил столицу за подарок детям и учителям.

Помимо строительства, в луганских образовательных учреждениях внедряются столичные подходы к обучению. Обновляется материально-техническая база, применяются новые цифровые платформы.

Особое внимание, отметил директор, уделяется обмену специалистами. Приезжающие из столицы эксперты проводят мастер-классы и общаются с детьми. Это, по его мнению, помогает учащимся стремиться к новым достижениям.

Вместе с тем Луганская музыкальная школа начала сотрудничать с Детской школой искусств № 14, которая является структурным подразделением московского колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской. В рамках взаимодействия учреждение получает методические рекомендации по организации учебного процесса.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что опыт Москвы по обновлению школьных зданий будет востребован в регионах, где нет потребности в строительстве новых школ, но необходим их капитальный ремонт. Сейчас, например, такую работу проводят в Донецке и Луганске. По словам градоначальника, в этих городах была проведена полная комплексная реконструкция 30 образовательных учреждений.

Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

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