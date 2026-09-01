Поезда Казанского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В то же время поезда МЦД-3 следуют с установленным интервалом.

В частности, в период с 10:36 до 11:28 было затруднено движение поездов по первому пути на перегоне Перово – Люберцы-1. Они курсировали по соседним путям, останавливаясь только на станции Выхино. Также на ситуацию повлиял сбой на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В настоящий момент принимаются меры для восстановления движения в соответствии с графиком к вечернему разъезду.

Ранее интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Кольцевой линии метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в график.

