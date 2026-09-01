Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 15:24

Транспорт

Поезда Казанского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В то же время поезда МЦД-3 следуют с установленным интервалом.

В частности, в период с 10:36 до 11:28 было затруднено движение поездов по первому пути на перегоне Перово – Люберцы-1. Они курсировали по соседним путям, останавливаясь только на станции Выхино. Также на ситуацию повлиял сбой на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В настоящий момент принимаются меры для восстановления движения в соответствии с графиком к вечернему разъезду.

Ранее интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Кольцевой линии метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в график.

Читайте также


транспортгород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика