Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников​

Сергей Собянин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. Пост по случаю праздника мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

Он отметил, что школа помогает человеку обрести уверенность в себе и создает основу для будущих достижений в учебе, работе и жизни.

"Мы гордимся талантливыми московскими педагогами, любознательными школьниками и целеустремленными студентами", – отметил Собянин.

Он также обратился к первоклассникам и выразил надежду, что им удастся найти себя в мире знаний. Ученикам постарше мэр пожелал интересной и содержательной учебы, а педагогам и родителям – радости от достижений детей.

Также россиян с 1 сентября поздравил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что школа – это не только уроки, но и возможность для развития. По его словам, мечты учащихся реализуются при условии трудолюбия и настойчивости.

Кроме того, поздравлениями по случаю Дня знаний также выступили зампред Совбеза Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и премьер-министр Михаил Мишустин.

Медведев, в частности, отметил, что новый учебный год начинают почти 18 миллионов школьников и 9 миллионов студентов. В свою очередь, Захарова напомнила, что первый урок 1 сентября традиционно посвящают миру, а Мишустин подчеркнул приоритет развития системы образования.