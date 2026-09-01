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01 сентября, 08:21

Общество

Володин пожелал школьникам и студентам успехов в новом учебном году

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Школьников и студентов в новом учебном году ждут новые знания, открытия и возможность расширить кругозор. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя учащихся с Днем знаний.

"Впереди интересное, насыщенное время. Школьники и студенты будут каждый день узнавать новое", – приводятся слова Володина на сайте ГД.

Он отметил, что для достижения результатов необходимо трудолюбие, а также призвал школьников и студентов верить в свои силы и не бояться трудностей.

Ранее Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний, отметив, что начало учебного года объединяет все поколения, а перед молодыми людьми открыты возможности в экономике, науке и высоких технологиях. Президент подчеркнул, что школа – это не только уроки, но и пространство для развития, и призвал учащихся верить в себя, а учителей – помогать детям раскрывать способности.

В этом году учебный год начался для 17,5 миллиона школьников в более чем 38 тысячах школ по всей России. В их число также вошли 17 новых образовательных учреждений. При этом в первый класс пошли около 1,5 миллиона детей.

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